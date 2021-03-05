На 10 тыс. вакцинаций от коронавируса в Украине зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, почти все они имели легкую форму — это 1,2%.

Об этом заявил с трибуны парламента министр здравоохранения Максим Степанов, представляя отчет о выполнении плана вакцинации населения от коронавирусной болезни Covid-19.

Среди побочных реакций он назвал покраснение кожи, повышение температуры, индивидуальные особенности, однако подчеркнул, что это происходит и во время вакцинации от других болезней.

— За все время вакцинации зафиксирован лишь один случай, который требовал наблюдения врачей. Однако через несколько дней вакцинированного человека отпустили домой. Это медработник, который уже на следующий день вышел на работу, — подчеркнул он.

По словам Степанова, сейчас уже уже 127 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию, они получат прививки до конца года.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал противопоказания для проведения вакцинации сывороткой от AstraZeneca.

По его словам, это, прежде всего, повышенная чувствительность к веществу вакцины, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови, а также ослабленный иммунитет.