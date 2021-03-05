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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Только один случай требовал наблюдения врачей после вакцинации от Covid-19 – Степанов

На 10 тыс. вакцинаций от коронавируса в Украине зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций, почти все они имели легкую форму — это 1,2%.

Максим Степанов

Об этом заявил с трибуны парламента министр здравоохранения Максим Степанов, представляя отчет о выполнении плана вакцинации населения от коронавирусной болезни Covid-19.

Среди побочных реакций он назвал покраснение кожи, повышение температуры, индивидуальные особенности, однако подчеркнул, что это происходит и во время вакцинации от других болезней.

— За все время вакцинации зафиксирован лишь один случай, который требовал наблюдения врачей. Однако через несколько дней вакцинированного человека отпустили домой. Это медработник, который уже на следующий день вышел на работу, — подчеркнул он.

По словам Степанова, сейчас уже уже 127 тыс. украинцев записались в очередь на вакцинацию, они получат прививки до конца года.

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Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко назвал противопоказания для проведения вакцинации сывороткой от AstraZeneca.

По его словам, это, прежде всего, повышенная чувствительность к веществу вакцины, сопутствующие заболевания, которые сопровождаются лихорадкой, тромбоцитопения или нарушение свертываемости крови, а также ослабленный иммунитет.

Фото: УНИАН

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