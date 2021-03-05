В Виннице из-за сложной ситуации с коронавирусом для учеников общеобразовательных школ города весенние каникулы начнутся 9 марта и продлятся до 15 числа.

Об этом сообщила директор Департамента образования Винницкого городского совета Оксана Яценко.

— Из-за эпидемической ситуации принято решение начать весенние каникулы на две недели раньше, — отметила Оксана Яценко.

По ее словам, к обучению школьники вернутся 16 марта.

Карантин в Украине

С начала марта в ряде регионов Украины продолжает ухудшаться эпидситуация.

Из-за этого местная власть усиливает ограничительные меры. Такое решение приняли в Закарпатской области, в отдельных населенных пунктах региона планируют ввести дополнительные карантинные ограничения.

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Источник: Винниця.info