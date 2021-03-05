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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

В Украине второй день подряд более 10 тыс. cлучаев Covid-19

По состоянию на 5 марта в Украине зафиксировано 1 384 917 случаев коронавируса. За сутки заболели 10 155 украинцев, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Госпитализация понадобилась 3 355 пациентам.

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Статистика коронавируса на 5 марта

  • умерли 26 763 пациентов, в сутки — 172;
  • преодолели болезнь 1 191 022 украинцев, 4 149 — за последние 24 часа;
  • проведено 7 062 386 ПЦР тестирований, за последние сутки — 83 756.

Сколько больных Covid-19 в регионах

Больше всего случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Киеве, Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

  • м. Киев — +910;
  • Винницкая область — +816;
  • Волынская область — +277;
  • Днепропетровская область — +497;
  • Донецкая область — +334;
  • Житомирская область — +695;
  • Закарпатская область — +748;
  • Запорожская область — +163;
  • Ивано-Франковская область — +737;
  • Киевская область — 690;
  • Кировоградская область — +69;
  • Луганская область — +50;
  • Львовская область — +646;
  • Николаевская область — +209;
  • Одесская область — +372;
  • Полтавская область — +172;
  • Ровенская область — +198;
  • Сумская область — +238;
  • Тернопольская область — +394;
  • Харьковская область — +566;
  • Херсонская область — +54;
  • Хмельницкая область — +418;
  • Черкасская область — +204;
  • Черновицкая область — +561;
  • Черниговская область — +137.

коронавірус 5 березня 2021

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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 10 057 новых случаев коронавируса. Более трех тыс. человек госпитализированы в больницы.

Умерли 194 человека, преодолеть болезнь удалось 4,8 тыс. украинцам. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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