По состоянию на 5 марта в Украине зафиксировано 1 384 917 случаев коронавируса. За сутки заболели 10 155 украинцев, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Госпитализация понадобилась 3 355 пациентам.
Статистика коронавируса на 5 марта
- умерли 26 763 пациентов, в сутки — 172;
- преодолели болезнь 1 191 022 украинцев, 4 149 — за последние 24 часа;
- проведено 7 062 386 ПЦР тестирований, за последние сутки — 83 756.
Сколько больных Covid-19 в регионах
Больше всего случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Киеве, Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
- м. Киев — +910;
- Винницкая область — +816;
- Волынская область — +277;
- Днепропетровская область — +497;
- Донецкая область — +334;
- Житомирская область — +695;
- Закарпатская область — +748;
- Запорожская область — +163;
- Ивано-Франковская область — +737;
- Киевская область — 690;
- Кировоградская область — +69;
- Луганская область — +50;
- Львовская область — +646;
- Николаевская область — +209;
- Одесская область — +372;
- Полтавская область — +172;
- Ровенская область — +198;
- Сумская область — +238;
- Тернопольская область — +394;
- Харьковская область — +566;
- Херсонская область — +54;
- Хмельницкая область — +418;
- Черкасская область — +204;
- Черновицкая область — +561;
- Черниговская область — +137.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 10 057 новых случаев коронавируса. Более трех тыс. человек госпитализированы в больницы.
Умерли 194 человека, преодолеть болезнь удалось 4,8 тыс. украинцам. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.