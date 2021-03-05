По состоянию на 5 марта в Украине зафиксировано 1 384 917 случаев коронавируса. За сутки заболели 10 155 украинцев, в частности 577 детей и 345 медицинских работников. Госпитализация понадобилась 3 355 пациентам.

Статистика коронавируса на 5 марта

умерли 26 763 пациентов, в сутки — 172;

преодолели болезнь 1 191 022 украинцев, 4 149 — за последние 24 часа;

проведено 7 062 386 ПЦР тестирований, за последние сутки — 83 756.

Сколько больных Covid-19 в регионах

Больше всего случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в Киеве, Винницкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

м. Киев — +910;

Винницкая область — +816;

Волынская область — +277;

Днепропетровская область — +497;

Донецкая область — +334;

Житомирская область — +695;

Закарпатская область — +748;

Запорожская область — +163;

Ивано-Франковская область — +737;

Киевская область — 690;

Кировоградская область — +69;

Луганская область — +50;

Львовская область — +646;

Николаевская область — +209;

Одесская область — +372;

Полтавская область — +172;

Ровенская область — +198;

Сумская область — +238;

Тернопольская область — +394;

Харьковская область — +566;

Херсонская область — +54;

Хмельницкая область — +418;

Черкасская область — +204;

Черновицкая область — +561;

Черниговская область — +137.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 10 057 новых случаев коронавируса. Более трех тыс. человек госпитализированы в больницы.

Умерли 194 человека, преодолеть болезнь удалось 4,8 тыс. украинцам. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.