В городе Ужгороде с 00.00 7 марта ужесточают ограничительные карантинные меры.

Ужгородский городской совет не отмечает, сколько продлится локдаун в городе.

Члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям утвердили дополнительные усиленные ограничительные противоэпидемические ограничения в Ужгороде. В частности, во время локдауна запрещается работа кафе, ресторанов, торговых центров и других развлекательных заведений.

Что будет запрещено во время локдауна

работа заведений общественного питания (кроме адресной доставки и заказы на вынос);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;

деятельность непродовольственных магазинов и рынков;

прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Что разрешено во время локдауна

прием посетителей субъектами хозяйствования, торгующих товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;

торговая деятельность с адресной доставкой заказов;

предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи;

медицинская и ветеринарная практика;

деятельность АЗС (без зон питания);

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Жесткий локдаун в Украине

56% украинцев поддерживают введение жесткого локдауна, если заболеваемость коронавирусом будет увеличиваться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг. 41% респондентов не поддерживают такое решение.

В то же время закрытие ресторанов, кафе и кинотеатров на время карантина поддерживают две трети опрошенных. Однако почти 80% против остановки междугородного и городского общественного транспорта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта заявил о начале третьей волны эпидемии коронавируса в Украине. Он также не исключил возвращения к жесткому локдауну. По его словам, это произойдет, если большинство областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности.

Источник: Ужгородский городской совет