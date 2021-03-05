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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Заседание Верховной Рады 5 марта: онлайн-трансляция

Пленарное заседание Верховной Рады в пятницу, 5 марта, начнется традиционно в 10.00 с Часа вопросов к правительству.

Верховная рада

В частности, народные депутаты заслушают отчет министра здравоохранения Максима Степанова о состоянии эпидемии и вакцинации от Covid-19 в Украине.

Сегодня парламент также рассмотрит ряд важных законопроектов. На повторное второе чтение выносится закон об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины и изменения в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков).

В первом чтении нардепы должны проголосовать изменения в закон О телевидении и радиовещании относительно противодействия информационной войне, а также – в закон О прокуратуре (по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры).

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Отчет Степанова и противодействие информационной войне: повестка дня Рады на 5 марта

Верховная Рада 4 марта приняла в первом чтении и за основу законопроект №3427, который предусматривает внесение изменений в закон о рекламе, касающиеся противодействия дискриминации по признаку пола.

В документе предлагается дать определение, что такое дискриминационная реклама и дискриминационная реклама по признаку пола, а также усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе и защите прав потребителей.

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