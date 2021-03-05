На рассмотрение Верховной Рады в пятницу, 5 марта, вынесены ряд важных законопроектов.

Начнется пленарное заседания в 10.00 с традиционного Часа вопросов к правительству. Министр здравоохранения Максим Степанов представит отчет о состоянии эпидемии и вакцинации от Covid-19 в Украине.

Кроме того, в первом чтении парламент сегодня рассмотрит изменения в закон О телевидении и радиовещании — относительно противодействия информационной войне, а также внесение изменений в закон О прокуратуре.

Вопросы второго чтения:

Проект закона об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

Внесение изменений в некоторые законы относительно статуса национального и эффективного управления учреждениями образования и государственным имуществом.

Изменения в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа (относительно пересмотра сроков установления потребителям счетчиков природного газа).

Внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

Порядок денний Ради на 5 березня

На заседании 4 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который совершенствует порядок госконтроля за соблюдением законодательства о труде и занятости населения.

В частности, местные власти лишаются права контроля за соблюдением законов о труде.