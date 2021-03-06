В Украине только четверть граждан (24,1%) готовы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность.

Об этом говорится в результатах опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время, твердо заявили, что не будут вакцинироваться 60,2% опрошенных, еще 15,7% — затруднились ответить на вопрос.

Справка. Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 23 февраля по 1 марта. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1 207 респондентов из 86 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Канада зарегистрировала Covishield

Власти Канады официально зарегистрировали для использования индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую купила Украина.

— Covishield получил разрешение на использование в соответствии с Временным распоряжением относительно импорта, продажи и рекламы лекарств для использования в связи с Covid-19. Как крайняя мера для обеспечения более раннего доступа к вакцинам в контексте глобальной пандемии, компания Verity Pharmaceuticals Inc. пока предлагает флаконы и коробки с вакцинами, маркированные общим названием продукта и информацией, — говорится в заявлении канадского правительства.

Канадское правительство заказал 2 млн доз вакцины Covishield.

Вакцина предназначена для активной иммунизации лиц старше 18 лет для профилактики коронавирусной болезни. Также указывается, что Covishield имеет такую ​​же схему показаний и вакцинации, как вакцина AstraZeneca.

Больше о вакцине Covishield, ее характеристике и эффективности читайте в материале Фактов ICTV.