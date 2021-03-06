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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Пяти областям и Киеву дали неделю на обеспечение больниц кислородом

Главы Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций должны обеспечить кислородом не менее 80% коек, предусмотренных для госпитализации больных Covid-19.

коронавірус

Таким является поручение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Руководители областей и столицы должны сообщить о выполнении в Кабмин в течение недели.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, Закарпатская область – одна из немногих областей, где не обеспечили 80% перепрофилированных коек под Covid-19 с централизованным снабжением кислорода или кислородными концентратами.

Сегодня в регионе этот показатель составляет 66%. Также меньше необходимых показателей в Ивано-Франковской области – 74%, Одесской – 70%, Ровенской – 72%, Черновицкой – 78% и в Киеве – 78%.

Комиссия поручила председателю Закарпатской ОГА, где 8 марта должен начать действовать красный уровень эпидопасности, обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных мероприятий и проанализировать причины роста заболеваемости в области. В случае необходимости председатель ОГА должен принять кадровые решения.

Зоны адаптивного карантина в Украине

6 марта Министерство здравоохранения обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина в Украине. В оранжевую зону попали город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

В красной зоне карантина остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

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