В Украине продолжается вакцинация населения. По состоянию на 6 марта 15 758 украинцев получили прививку от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 3 277 человек.

Статистика вакцинации от коронавируса в Украине за сутки

Наибольше вакцинированных в сутки зафиксировали в Донецкой области — 360 прививок, меньше всего — на Закарпатье (284). За весь период лидером по количеству прививок является Донецкая область, там вакцинировались уже 1 470 человек.

м. Киев — +100;

Винницкая область — +220;

Волынская область — +70;

Днепропетровская область — +310;

Донецкая область — + 360;

Житомирская область — 40;

Закарпатская область — 40;

Запорожская область — +80;

Ивано-Франковская область — +135;

Киевская область — +140;

Кировоградская область — 40;

Луганская область — +163;

Львовская область — +130;

Николаевская область — 40;

Одесская область — + 240;

Полтавская область — +80;

Ровенская область — +150;

Сумская область — 60;

Тернопольская область — 260;

Харьковская область — +80;

Херсонская область — +90;

Хмельницкая область — +50;

Черновицкая область — +110;

Черниговская область — +30;

Черкасская область — +259.

Дополняется …