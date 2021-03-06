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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Более 3 тыс. в сутки: сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

В Украине продолжается вакцинация населения. По состоянию на 6 марта 15 758 украинцев получили прививку от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 3 277 человек.

вакцинація

Статистика вакцинации от коронавируса в Украине за сутки

Наибольше вакцинированных в сутки зафиксировали в Донецкой области — 360 прививок, меньше всего — на Закарпатье (284). За весь период лидером по количеству прививок является Донецкая область, там вакцинировались уже 1 470 человек.

  • м. Киев — +100;
  • Винницкая область — +220;
  • Волынская область — +70;
  • Днепропетровская область — +310;
  • Донецкая область — + 360;
  • Житомирская область — 40;
  • Закарпатская область — 40;
  • Запорожская область — +80;
  • Ивано-Франковская область — +135;
  • Киевская область — +140;
  • Кировоградская область — 40;
  • Луганская область — +163;
  • Львовская область — +130;
  • Николаевская область — 40;
  • Одесская область — + 240;
  • Полтавская область — +80;
  • Ровенская область — +150;
  • Сумская область — 60;
  • Тернопольская область — 260;
  • Харьковская область — +80;
  • Херсонская область — +90;
  • Хмельницкая область — +50;
  • Черновицкая область — +110;
  • Черниговская область — +30;
  • Черкасская область — +259.
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