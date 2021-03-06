В Украине продолжается вакцинация населения. По состоянию на 6 марта 15 758 украинцев получили прививку от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 3 277 человек.
Статистика вакцинации от коронавируса в Украине за сутки
Наибольше вакцинированных в сутки зафиксировали в Донецкой области — 360 прививок, меньше всего — на Закарпатье (284). За весь период лидером по количеству прививок является Донецкая область, там вакцинировались уже 1 470 человек.
- м. Киев — +100;
- Винницкая область — +220;
- Волынская область — +70;
- Днепропетровская область — +310;
- Донецкая область — + 360;
- Житомирская область — 40;
- Закарпатская область — 40;
- Запорожская область — +80;
- Ивано-Франковская область — +135;
- Киевская область — +140;
- Кировоградская область — 40;
- Луганская область — +163;
- Львовская область — +130;
- Николаевская область — 40;
- Одесская область — + 240;
- Полтавская область — +80;
- Ровенская область — +150;
- Сумская область — 60;
- Тернопольская область — 260;
- Харьковская область — +80;
- Херсонская область — +90;
- Хмельницкая область — +50;
- Черновицкая область — +110;
- Черниговская область — +30;
- Черкасская область — +259.
Дополняется …