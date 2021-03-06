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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Причин переводить Киев в красную зону нет — Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин для перевода столицы в красную зону нет.

Причин переводить Киев в красную зону нет — Ляшко

Об этом он заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин для перевода столицы в красную зону нет, — говорится в сообщении Кабмина.

6 марта Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина, согласно которому Киев попал в оранжевую зону.

Столица Украины попала в оранжевую зону из-за превышения показателя госпитализаций — по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.

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Кроме столицы Украины, в оранжевую зону также отнесли девять областей.

Источник: Кабмин

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