Причин переводить Киев в красную зону нет — Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин для перевода столицы в красную зону нет.

Об этом он заявил во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин для перевода столицы в красную зону нет, — говорится в сообщении Кабмина.

6 марта Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина, согласно которому Киев попал в оранжевую зону.

Столица Украины попала в оранжевую зону из-за превышения показателя госпитализаций — по состоянию на 6 марта он составляет 60,2 на 100 тыс. населения при норме 60.

Кроме столицы Украины, в оранжевую зону также отнесли девять областей.