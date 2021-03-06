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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Во Львове развернут два госпиталя для Covid-больных

Количество инфицированных коронавирус в Украине продолжает расти, в нескольких городах приняли решение ввести локдаун. Из-за ухудшения эпидемической ситуации во Львове планируют развернуть два временных госпитале для пациентов, больных коронавирусом.

Во Львове развернут два госпиталя для Covid-больных

Сейчас в больницах Львова есть 1,3 тыс. мест для больных Covid-19, из которых 418 уже заняли. Также город может развернуть 265 резервных коек, из которых 250 будут в местных больницах и еще 15 — в родильном отделении.

В городском совете Львова прогнозируют, что через две или три недели в городе может не остаться свободных коек. Из-за этого в городе развернут два временных госпиталя и увеличат дневной стационар относительно других заболеваний в поликлиниках.

— Мы проведем городскую комиссию, на которой будем принимать эти решения. Сейчас они требуют детализации, — отметил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В Ужгороде вводят локдаун

В Ужгороде с 00.00 7 марта усиливают ограничительные карантинные меры и вводят локдаун, во время которого будет действовать ряд запретов. Однако пока не известно, когда закончится локдаун в Ужгороде.

Представители власти города утвердили дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия в Ужгороде. В частности, во время локдауну запрещается работа кафе, ресторанов, торговых центров и других развлекательных заведений. Также в городе будут действовать ограничения на проведение всех массовых мероприятий.

Источник: Городской штаб Львова

Фото: Depositphotos

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