Из-за ухудшения ситуации и количества инфицированных коронавирусной инфекцией ряд областей перевели детей в школах на дистанционное обучение.

Из-за увеличения количества инфицированных всем образовательным учреждениям Львовской области (кроме учреждений дошкольного образования и спецучреждений) рекомендуют перейти на дистанционный режим обучения с 9 марта. Также школьников могут отправить на каникулы уже с 15 марта.

В Винницкой области учеников 1-4 классов перевели на дистанционное обучение с 3 марта.

В Одессе учеников 5-11 классов с 15 по 19 марта переведут на дистанционное обучение, а с 22 до 26 марта отправят на каникулы. Для классов начальной школы также могут организовать дистанционное обучение, но только по решению родителей и учителя.

Также дистанционное обучение ввели в областях, попавших в красную зону карантина: Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Житомирской областей.

6 марта Министерство здравоохранения Украины обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина.

В оранжевую зону отнесли девять областей и Киев. Еще четыре области остаются в красной, а остальные — в желтой.