Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Торуне.
Украинка стала лучшей в прыжках в длину.
Во время последней, пятой, попытки украинка показала лучший результат сезона в мире – 6,92 м.
Медаль Марины Бех-Романчук на чемпионате Европы стала первой для Украины. Серебряным призером стала Малайка Михамбо из Германии, бронза досталась представительнице Швеции Хадди Санье.
????????????Блискуча перемога Марини Бех-Романчук!!!!
Перша медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики і одразу ЗОЛОТО. В останній спробі наша стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук показує кращий результат сезону в світі 6м92см.
Вітаємо і пишаємося!!!????????
????@EuroAthletics pic.twitter.com/o6sYpRAEvy
— НОК України (@OlympicUA) March 6, 2021
Серебро на этапе Кубка мира по биатлону
6 марта украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.
30-летняя украинка закрыла все десять мишеней и заняла второе место на пьедестале. Джиму опередила только представительница Норвегии Тирил Экхофф. Подробнее о серебре на этапе Кубка мира по биатлону читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: НОК
Фото: НОК