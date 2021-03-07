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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Чемпионат Европы по легкой атлетике: украинка Бех-Романчук завоевала золото

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Торуне.

Чемпіонат Європи_Марина Бех-Романчук

Украинка стала лучшей в прыжках в длину.

Во время последней, пятой, попытки украинка показала лучший результат сезона в мире – 6,92 м.

Медаль Марины Бех-Романчук на чемпионате Европы стала первой для Украины. Серебряным призером стала Малайка Михамбо из Германии, бронза досталась представительнице Швеции Хадди Санье.

Серебро на этапе Кубка мира по биатлону

6 марта украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

30-летняя украинка закрыла все десять мишеней и заняла второе место на пьедестале. Джиму опередила только представительница Норвегии Тирил Экхофф. Подробнее о серебре на этапе Кубка мира по биатлону читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НОК

Фото: НОК

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