Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в польском Торуне.

Украинка стала лучшей в прыжках в длину.

Во время последней, пятой, попытки украинка показала лучший результат сезона в мире – 6,92 м.

Медаль Марины Бех-Романчук на чемпионате Европы стала первой для Украины. Серебряным призером стала Малайка Михамбо из Германии, бронза досталась представительнице Швеции Хадди Санье.

????????????Блискуча перемога Марини Бех-Романчук!!!! Перша медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики і одразу ЗОЛОТО. В останній спробі наша стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук показує кращий результат сезону в світі 6м92см. Вітаємо і пишаємося!!!???????? ????@EuroAthletics pic.twitter.com/o6sYpRAEvy — НОК України (@OlympicUA) March 6, 2021

Серебро на этапе Кубка мира по биатлону

6 марта украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

30-летняя украинка закрыла все десять мишеней и заняла второе место на пьедестале. Джиму опередила только представительница Норвегии Тирил Экхофф. Подробнее о серебре на этапе Кубка мира по биатлону читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НОК

Фото: НОК