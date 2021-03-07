В Международный женский день 8 марта Новая почта будет работать, но по несколько измененному графику.

В частности, отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по графику работы субботы — до 15.00, 17.00 или 18.00 в зависимости от отделения.

Детальный график работы каждого отделения можно посмотреть с помощью специального сервиса Новой почты по ссылке. Для этого нужно выбрать город и ввести номер отделения, которое вас интересует, после чего вы узнаете его график работы на 8 Марта.

Выходные в марте

В марте 2021 года украинцы будут отмечать сразу несколько праздничных дат. Но дополнительный выходной будет только в один из таких дней.

Всего в первом весеннем месяце будет 22 рабочих дня. А сколько будут отдыхать украинцы в марте — смотрите в нашем материале.

Источник: Новая почта

Фото: Новая почта