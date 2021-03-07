По состоянию на 7 марта в Киеве за сутки обнаружили 432 новых случая коронавируса. За весь период пандемии болезнь диагностировали у 142 030 жителей столицы.

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 14 человек, общее количество летальных случаев — 2 767. Преодолели болезнь 96 328 киевлян, за последние сутки выздоровел 41 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: