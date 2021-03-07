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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

432 случая за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 7 марта в Киеве за сутки обнаружили 432 новых случая коронавируса. За весь период пандемии болезнь диагностировали у 142 030 жителей столицы.

карантин мужчина в маске

За сутки от осложнений Covid-19 умерли 14 человек, общее количество летальных случаев — 2 767. Преодолели болезнь 96 328 киевлян, за последние сутки выздоровел 41 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Фото: Depositphotos

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