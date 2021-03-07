В Украине растет количество госпитализаций из-за коронавируса, Укразализныця приостанавливает высадку и посадку пассажиров, а в США напомнили, сколько доз вакцины нужно делать, чтобы препарат показал свою эффективность — главные новости о коронавирусе по состоянию на 7 марта читайте в материале.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса препаратом Covishield производства компании AstraZeneca. По состоянию на утро 7 марта прививку получили 17 037 украинцев. За минувшие сутки мобильные бригады вакцинировали 1 279 человек.

Лидером по количеству прививок остается Донецкая область, где вакцинировались уже 1 940 жителей.

В то же время количество госпитализаций из-за коронавируса в Украине выросло. По состоянию на 7 марта этот показатель превышает норму, которая составляет менее 60 госпитализаций на 100 тыс. населения, в восьми регионах. Среди них Киев, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Хмельницкая и Черновицкая области.

А вот в Закарпатской области Укрзализныця приостанавливает высадку и посадку пассажиров из-за того, что регион попал в красную зону карантина. До 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться в Закарпатскую область. После 8 числа сделать это будет невозможно, как и приобрести новые билеты в регион.

Между тем ученые США напомнили, что одна доза вакцины от Covid-19 производства Pfizer и Moderna не защитит иммунитет человека от болезни. Поэтому для действенности препарата необходимо делать две инъекции.

Коронавирус в Украине

7 марта в Украине подтвердили еще 7 167 случаев коронавируса, с начала эпидемии их зафиксировали уже 1 401 228.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.

С начала эпидемии выздоровели 1 196 520 украинцев, умерли 27 022 больных.