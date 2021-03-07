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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Сколько Киев будет в оранжевой зоне карантина – сроки

Киев 6 марта попал в красную зону адаптивного карантина и будет там находиться ближайшие два месяца.

карантин в україні

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

По его словам, в этот период усиливается контроль над субъектами хозяйствования всех сфер бизнеса, с учетом того, что в Украине обнаружили британский штамм, который поражает молодежь 20-40 лет.

– Поэтому акцент по соблюдению профилактических противоэпидемических мероприятий будет делаться именно на эти категории населения. Что касается следующей недели, по мартовским праздникам – мы, к сожалению, будем мероприятия ограничивать, – отметил Рубан.

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6 марта Министерство здравоохранения обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина, согласно которому 9 областей и Киев попал в оранжевую зону.

В красной зоне карантина остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные области — в желтой зоне.

Источник: Україна 24

Фото: Dreamstime

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