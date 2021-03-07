В Киеве к вечеру 8 марта прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч., поэтому приспустили главный флаг Украины, установленный на столичных холмах.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока, поэтому флаг приспустили — до улучшения погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в Киеве до вечера 8 марта порывы ветра будут достигать до 45 км/ч., поэтому полотно поднимут на флагштоке уже после 18.00.

На сегодняшний день флаг Украины в Киеве является крупнейшим в стране. Высота флагштока составляет почти 90 м, а весит он 32 тонны.

Размер полотнища самого флага — 16 на 24 метра.