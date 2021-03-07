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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

В Киеве главный флаг Украины приспустили из-за ветра

В Киеве к вечеру 8 марта прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч., поэтому приспустили главный флаг Украины, установленный на столичных холмах.

Прапор України в Києві

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

По его словам, порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока, поэтому флаг приспустили — до улучшения погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в Киеве до вечера 8 марта порывы ветра будут достигать до 45 км/ч., поэтому полотно поднимут на флагштоке уже после 18.00.

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На сегодняшний день флаг Украины в Киеве является крупнейшим в стране. Высота флагштока составляет почти 90 м, а весит он 32 тонны.

Размер полотнища самого флага — 16 на 24 метра.

Источник: КГГА

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