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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 7 167 случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций растет

По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в Украине подтвердилось 1 401 228 случаев коронавируса.

В Украине 7 167 случаев коронавируса в сутки, количество госпитализаций растет

За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 7 167 человек, из которых госпитализированы — 3 956.

Выздоровели за вчера более 2,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 103.

Традиционно для выходных, за минувшие сутки было осуществлено лишь 46,3 тыс. тестирований.

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Карантин в Украине

Согласно постановлению Кабмина, зоны адаптивного карантина в Украине меняются каждую неделю, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Начиная со следующей недели, в красной зоне карантина остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Количество регионов, вошедших в оранжевую зону, резко увеличилось — это Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы оказались в желтой зоне карантина.

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