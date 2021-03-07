По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, в Украине подтвердилось 1 401 228 случаев коронавируса.

За последние сутки опасную болезнь обнаружили еще у 7 167 человек, из которых госпитализированы — 3 956.

Выздоровели за вчера более 2,1 тыс. пациентов, летальных случаев — 103.

Традиционно для выходных, за минувшие сутки было осуществлено лишь 46,3 тыс. тестирований.

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Карантин в Украине

Согласно постановлению Кабмина, зоны адаптивного карантина в Украине меняются каждую неделю, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Начиная со следующей недели, в красной зоне карантина остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Количество регионов, вошедших в оранжевую зону, резко увеличилось — это Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы оказались в желтой зоне карантина.