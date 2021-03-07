Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, прививки от опасного вируса получили 17 037 украинцев.
За минувшие сутки мобильные бригады привили 1 279 человек.
Лидером по количеству прививок остается Донецкая область, там вакцинировались уже 1 940 человек.
Статистика вакцинации от коронавируса в Украине за сутки
- Днепропетровская область — 50 прививок;
- Донецкая область — 470 прививок;
- Закарпатская область — 30 прививок;
- Запорожская область — 30 прививок;
- Киевская область — 110 прививок;
- Кировоградская область — 40 прививок;
- Луганская область — 120 прививок;
- Львовская область — 40 прививок;
- Николаевская область — 9 прививок;
- Одесская область — 60 прививок;
- Ровенская область — 30 прививок;
- Тернопольская область — 140 прививок;
- Херсонская область — 20 прививок;
- Черниговская область — 30 прививок;
- Черкасская область — 100 прививок.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 7 марта в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 401 228 украинцев.
За сутки количество летальных случаев возросло до 103, госпитализация понадобилась 3 956 пациентам.
Также за вчерашний день было совершено 46,3 тыс. тестирований. Более подробно о коронавирусе в Украине узнавайте в материале Фактов ICTV.