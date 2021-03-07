Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, прививки от опасного вируса получили 17 037 украинцев.

За минувшие сутки мобильные бригады привили 1 279 человек.

Лидером по количеству прививок остается Донецкая область, там вакцинировались уже 1 940 человек.

Статистика вакцинации от коронавируса в Украине за сутки

Днепропетровская область — 50 прививок;

Донецкая область — 470 прививок;

Закарпатская область — 30 прививок;

Запорожская область — 30 прививок;

Киевская область — 110 прививок;

Кировоградская область — 40 прививок;

Луганская область — 120 прививок;

Львовская область — 40 прививок;

Николаевская область — 9 прививок;

Одесская область — 60 прививок;

Ровенская область — 30 прививок;

Тернопольская область — 140 прививок;

Херсонская область — 20 прививок;

Черниговская область — 30 прививок;

Черкасская область — 100 прививок.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 марта в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 401 228 украинцев.

За сутки количество летальных случаев возросло до 103, госпитализация понадобилась 3 956 пациентам.

Также за вчерашний день было совершено 46,3 тыс. тестирований. Более подробно о коронавирусе в Украине узнавайте в материале Фактов ICTV.