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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса только 1 279 человек

Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. По состоянию на утро воскресенья, 7 марта, прививки от опасного вируса получили 17 037 украинцев.

В Украине за сутки вакцинировали от коронавируса только 1 279 человек

За минувшие сутки мобильные бригады привили 1 279 человек.

Лидером по количеству прививок остается Донецкая область, там вакцинировались уже 1 940 человек.

Статистика вакцинации от коронавируса в Украине за сутки

  • Днепропетровская область — 50 прививок;
  • Донецкая область — 470 прививок;
  • Закарпатская область — 30 прививок;
  • Запорожская область — 30 прививок;
  • Киевская область — 110 прививок;
  • Кировоградская область — 40 прививок;
  • Луганская область — 120 прививок;
  • Львовская область — 40 прививок;
  • Николаевская область — 9 прививок;
  • Одесская область — 60 прививок;
  • Ровенская область — 30 прививок;
  • Тернопольская область — 140 прививок;
  • Херсонская область — 20 прививок;
  • Черниговская область — 30 прививок;
  • Черкасская область — 100 прививок.
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Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 марта в Украине зафиксировали 7 167 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели 1 401 228 украинцев.

За сутки количество летальных случаев возросло до 103, госпитализация понадобилась 3 956 пациентам.

Также за вчерашний день было совершено 46,3 тыс. тестирований. Более подробно о коронавирусе в Украине узнавайте в материале Фактов ICTV.

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