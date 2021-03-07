На могиле Степана Бандеры в Мюнхене вновь произошел дерзкий акт вандализма — ее облили неизвестным веществом.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Украинский дипломат призвал полицию Германии найти и наказать виновных.

— Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки, — написал посол, не уточнив, о ком именно идет речь.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ???? Огидні покидьки облили її невідомою речовиною Закликаєм ????????поліцію знайти і покарати винних ‼️ Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

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В августе 2014 года неизвестные подорвали могилу Степана Бандеры в Мюнхене. Ее восстановили в ноябре.

Однако в 2015-м и 2018 году здесь произошло еще несколько актов вандализма.