На могиле Степана Бандеры в Мюнхене вновь произошел дерзкий акт вандализма — ее облили неизвестным веществом.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Украинский дипломат призвал полицию Германии найти и наказать виновных.
— Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки, — написал посол, не уточнив, о ком именно идет речь.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені ????
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм ????????поліцію знайти і покарати винних ‼️
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
В августе 2014 года неизвестные подорвали могилу Степана Бандеры в Мюнхене. Ее восстановили в ноябре.
Однако в 2015-м и 2018 году здесь произошло еще несколько актов вандализма.