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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Вандалы облили могилу Бандеры в Мюнхене неизвестным веществом

На могиле Степана Бандеры в Мюнхене вновь произошел дерзкий акт вандализма — ее облили неизвестным веществом.

Могила Бандери в Мюнхені

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Украинский дипломат призвал полицию Германии найти и наказать виновных.

— Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки, — написал посол, не уточнив, о ком именно идет речь.

 

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В августе 2014 года неизвестные подорвали могилу Степана Бандеры в Мюнхене. Ее восстановили в ноябре.

Однако в 2015-м и 2018 году здесь произошло еще несколько актов вандализма.

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