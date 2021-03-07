Запись на вакцинацию поможет получить Covid-паспорт в случае его введения — Шмыгаль

Запись на прививку от Covid-19 с помощью портала или приложения Дія поможет получить украинцам паспорт вакцинации, если его введут.

В этом заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение о прививках против Covid-19 в случае, если в мире будут введены так называемые паспорта вакцинации, — отметил он.

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Также премьер напомнил, что с 1 марта в Украине можно записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса. За первые пять дней услугой воспользовались более 155 тыс. украинцев.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно несколькими способами, в частности через мобильное приложение Дія или через портал. Услуга является абсолютно бесплатной и занимает около двух минут времени.

Как записаться на вакцинацию от Covid-19 через Дію — читайте в нашем материале.

Источник: Денис Шмыгаль