Культурную и информационную политику страны, а также развитие туристической отрасли обсудят представители власти и эксперты в ходе форума Украина 30. Культура, медиа, туризм.

Мероприятие начнется 9 марта в Киеве и будет проходить три дня.

В форуме примет участие президент Украины Владимир Зеленский, представители Офиса президента, Кабмина, Верховной Рады и эксперты.

В рамках мероприятия состоится обсуждение культурной и информационной политики государства, будут подниматься вопросы защиты свободы слова и противодействия пропаганде.

Одной из тем станет развитие туристической отрасли в Украине, реализация проектов Большая реставрация и Туристические магниты.

Форумы в Украине

Уже несколько недель подряд в Украине проходят всеукраинские форумы, посвященные разным темам.

На прошлой недели обсуждались изменения в правовой сфере страны.

Подробнее о проведение форумов Украина 30 читайте на Фактах ICTV.