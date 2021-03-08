Ситуация с коронавирусом в Закарпатской области значительно ухудшилась, из-за чего уже в конце этой недели регион может столкнуться с коллапсом медицинской системы.

В области фиксируется дефицит кислородных баллонов в больницах, сообщил во время брифинга 8 марта в Закарпатской ОГА главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

— Ежедневно в нашем учреждении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего пять. Этого хватит до 16.00 и не более. И что мне с этим делать? — отметил Юрий Яцына.

Спикер призвал жителей региона соблюдать карантинные ограничения.

— Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет коллапс, — добавил Юрий Яцына.

Коронавирус в Украине

После февральского затишья в Украине в марте ухудшилась эпидситуация.

В нескольких регионах фиксируют увеличение количества больных, среди них — Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области.

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Источник: Закарпатская ОГА