Украина и Израиль обсуждают взаимное признание паспортов вакцинации

Украина совместно с Израилем обсуждают взаимное признание сертификатов или паспортов вакцинации. Однако возникли затруднения со стороны Израиля.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире одного из украинских телеканалов.

Посол сообщил, что сегодня, 8 марта, украинская и израильская стороны обсудили это вопрос. По его словам, Израиль пока не готов признавать вакцинацию препаратом AstraZeneca Covishield, который применяют в Украине.

— Сегодня были переговоры относительно взаимного признания паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять, — отметил посол.

Израиль ослабил карантин

С 7 марта Израиль ослабил карантин и отменил большинство противоэпидемических ограничений, которые вводили ранее из-за пандемии коронавируса.

В частности, для посещения открыли рестораны, кафе, места для проведения мероприятий, аттракционы и гостиницы. Израиль возвращается к обычной жизни, однако в стране все так же будут действовать штрафы до $1,5 тыс. за нарушение противоэпидемических мер.