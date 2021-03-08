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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

За сутки коронавирусом заболели 5 572 украинцев, почти половину госпитализировали

В Украине зафиксировано 5 572 новых случая Covid-19 по состоянию на утро 8 марта. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Госпитализация понадобилась 2 136 инфицированным.

коронавірус

За все время пандемии заразились 1 406 800 украинцев.

Выздоровели за вчера 1 734 человек, 106 не смогли преодолеть болезнь.

За сутки сделали 23 227 тестирований. В частности, методом ПЦР – 15 115, методом ИФА – 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 101.

За все время пандемии в Украине выздоровели 11 98 254 украинца, 27 128 умерли. Всего сделали 7 141 341 тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 286 случаев;
  • Винницкая область – 578 случаев;
  • Волынская область – 83 случая;
  • Днепропетровская область – 212 случаев;
  • Донецкая область – 92 случая;
  • Житомирская область – 570 случаев;
  • Закарпатская область – 307 случаев;
  • Запорожская область – 58 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 508 случаев;
  • Киевская область – 351 случай;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 10 случаев;
  • Львовская область – 507 случаев;
  • Николаевская область – 220 случаев;
  • Одесская область – 298 случаев;
  • Полтавская область – 94 случая;
  • Ровенская область – 62 случая;
  • Сумская область – 139 случаев;
  • Тернопольская область – 236 случаев;
  • Харьковская область – 184 случая;
  • Херсонская область – 34 случая;
  • Хмельницкая область – 166 случаев;
  • Черкасская область – 86 случаев;
  • Черновицкая область – 447 случаев;
  • Черниговская область – 40 случаев.

Зоны адаптивного карантина в Украине

6 марта Министерство здравоохранения обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина в Украине, по которому 9 областей и Киев попали в оранжевую зону.

В красной зоне карантина остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные области – в желтой зоне.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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