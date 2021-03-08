В Украине зафиксировано 5 572 новых случая Covid-19 по состоянию на утро 8 марта. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Госпитализация понадобилась 2 136 инфицированным.

За все время пандемии заразились 1 406 800 украинцев.

Выздоровели за вчера 1 734 человек, 106 не смогли преодолеть болезнь.

За сутки сделали 23 227 тестирований. В частности, методом ПЦР – 15 115, методом ИФА – 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6 101.

За все время пандемии в Украине выздоровели 11 98 254 украинца, 27 128 умерли. Всего сделали 7 141 341 тестирования.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 286 случаев;

Винницкая область – 578 случаев;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 570 случаев;

Закарпатская область – 307 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 508 случаев;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 507 случаев;

Николаевская область – 220 случаев;

Одесская область – 298 случаев;

Полтавская область – 94 случая;

Ровенская область – 62 случая;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 236 случаев;

Харьковская область – 184 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 166 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черновицкая область – 447 случаев;

Черниговская область – 40 случаев.

Зоны адаптивного карантина в Украине

6 марта Министерство здравоохранения обнародовало новый перечень зон адаптивного карантина в Украине, по которому 9 областей и Киев попали в оранжевую зону.

В красной зоне карантина остаются Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные области – в желтой зоне.