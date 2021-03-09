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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Английский должен быть вторым языком в Украине — Данилов

Украина должна более активно изучать английский язык, чтобы обезопаситься от языковой войны, которую начала Россия.

Английский должен быть вторым языком в Украине — Данилов

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время Всеукраинского форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

По его словам, в течение 30 лет украинцы не определили украинский язык как первичный и основной язык независимости. Также за эти годы общество не поняло важности английского, который должен быть вторым языком в стране для того, чтобы обезопасить себя от атак РФ.

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Данилов отметил, что многие украинские политики и президенты заигрывали с русским языком, копая под себя яму. В результате Россия сейчас вовсю использует языковой вопрос в войне со страной.

Секретарь СНБО считает, что Украина может защитить себя, активно внедряя английский язык.

— Знание английского языка есть залогом независимости нашего государства. Английский язык должны учить с детского сада и школы.

Он подчеркнул, что хотя сейчас английский много изучают, однако мало знают и пользуются.

Данилов сообщил, что когда общество сможет свободно пользоваться англоязычными изданиями, тогда вопрос языковой войны постепенно будет исчезать.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть один государственный язык, закрепленный в Конституции — украинский. Поэтому языковой вопрос сейчас не актуален, поскольку родной язык полностью защищен государством.

Фото: Pixabay

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