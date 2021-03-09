Английский должен быть вторым языком в Украине — Данилов

Украина должна более активно изучать английский язык, чтобы обезопаситься от языковой войны, которую начала Россия.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время Всеукраинского форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

По его словам, в течение 30 лет украинцы не определили украинский язык как первичный и основной язык независимости. Также за эти годы общество не поняло важности английского, который должен быть вторым языком в стране для того, чтобы обезопасить себя от атак РФ.

Данилов отметил, что многие украинские политики и президенты заигрывали с русским языком, копая под себя яму. В результате Россия сейчас вовсю использует языковой вопрос в войне со страной.

Секретарь СНБО считает, что Украина может защитить себя, активно внедряя английский язык.

— Знание английского языка есть залогом независимости нашего государства. Английский язык должны учить с детского сада и школы.

Он подчеркнул, что хотя сейчас английский много изучают, однако мало знают и пользуются.

Данилов сообщил, что когда общество сможет свободно пользоваться англоязычными изданиями, тогда вопрос языковой войны постепенно будет исчезать.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть один государственный язык, закрепленный в Конституции — украинский. Поэтому языковой вопрос сейчас не актуален, поскольку родной язык полностью защищен государством.