Очередное заседание СНБО состоится 12 марта — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередного заседания, которое состоится 12 марта.

Об этом он сообщил на пресс-конференции форума Украины 30. Культура. Медиа. Туризм 9 марта.

— В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе, а именно 1 марта, мы с президентом Владимиром Зеленским согласовали список вопросов, которые будут обговариваться, — сказал Данилов.

По словам Алексея Данилова, совещания СНБО проходят в плановом режиме. Поэтому раз в неделю или раз в месяц при необходимости совещание будет собираться, чтобы рассмотреть крайне необходимые для страны вопросы.

Секретарь СНБО также отметил, что до начала заседания в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в частности Игоря Коломойского и Оксане Марченко, и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании.