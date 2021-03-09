PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Очередное заседание СНБО состоится 12 марта — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал проведение очередного заседания, которое состоится 12 марта.

Очередное заседание СНБО состоится 12 марта — Данилов

Об этом он сообщил на пресс-конференции форума Украины 30. Культура. Медиа. Туризм 9 марта.

— В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание СНБО. В понедельник на прошлой неделе, а именно 1 марта, мы с президентом Владимиром Зеленским согласовали список вопросов, которые будут обговариваться, — сказал Данилов.

Читайте
Украина ввела санкции против 10 человек - Данилов

По словам Алексея Данилова, совещания СНБО проходят в плановом режиме. Поэтому раз в неделю или раз в месяц при необходимости совещание будет собираться, чтобы рассмотреть крайне необходимые для страны вопросы.

Секретарь СНБО также отметил, что до начала заседания в пятницу никто из журналистов не получит информации о возможных санкциях и лицах, в частности Игоря Коломойского и Оксане Марченко, и других вопросах, которые будут рассматриваться на совещании.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка