В Украине за год темпы инфляции на потребительском рынке выросли на 7,5%. За месяц (январь 2021 — февраль 2021) цены на потребительском рынке выросли на 1%.

С начала года рост произошел на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Стоимость продуктов питания в среднем повысилась на 2,2%.

Какие товары подорожали в феврале

масло — 7,6%;

овощи — 6,3%;

сахар — 5,5%;

фрукты — 3,5%;

макаронные изделия — 2,8%.

На 0,5% поднялись цены на медицинские услуги, на 7,3% на масла и топливо для транспорта. Цены на сигареты и спиртное повысились на 1,3%: на алкоголь — на 1,4%, табачные изделия — на 1,3%.

В то же время снизились цены на одежду и обувь — на 3,5%, а также на природный газ — на 6,6%.

Инфляция в 2020 году

В 2020 году инфляция в Украине ускорилась на 5%. Больше всего выросла стоимость табачных и алкогольных изделий — более чем на 10%.

В то же время снижение цен произошло на рынке одежды и обуви. Подробнее о темпах инфляции в Украине в 2020 году читайте в материале Фактов ICTV.