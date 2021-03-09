Медицинская система Прикарпатья на грани краха и жесткий локдаун из-за британского штамма Covid-19 в Эстонии — Факты ICTV собрали главные новости о пандемии за 9 марта.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что медицинская система города близка к полному коллапсу из-за распространения коронавируса и попросил у главы ОГА отдать для больных еще один этаж кардиологического отделения.

По словам Марцинкива, в Ивано-Франковске фиксируется наибольшая заболеваемость и смертность от коронавируса за все время пандемии.

Во Львовской области также ухудшилась ситуация с койками в больницах, за две недели заполненность мест для больных коронавирусом выросла на 20%.

Общая заполненность больниц достигает 50%, сообщил председатель Львовской ОГА Орест Чемерис.

На Закарпатье из-за напряженной эпидситуации для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки.

Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше.

— Мы будем стараться и все делать для того, чтоб как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, они должны провести там десять дней, — сказал тренер спортсменок Вячеслав Тыртышник.

Коронавирус в мире

В Эстонии из-за стремительного распространения британского штамма Covid-19 вводят локдаун на месяц, ограничения начнут действовать уже с завтрашнего дня.

— Британский штамм вируса найден в 98% проанализированных тестов. Мы решили закрыть страну, — заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Австрия временно прекращает вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти 49-летней женщины через два дня после прививки.

Представители Национального управления безопасности системы здравоохранения Австрии уверяют, что связи между вакцинацией и смертью нет и эти мероприятия были приняты в качестве меры предосторожности.

В Таиланде иностранцам, привитым от Covid-19, позволят придерживаться карантина 7 дней вместо 14.

Для этого прививка должна быть сделана не ранее чем за две недели до пересечения границы, но не позднее трех месяцев до путешествия.

Вакцинация в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что недоволен темпами вакцинации в Украине.

По словам Степанова, Минздрав должен был выйти на 10 тыс. прививок в сутки уже в конце прошлой недели, но пока удается делать чуть больше 3 тыс.

9 марта проведут селекторное совещание с председателями областных администраций, представителями Офиса президента и директорами департаментов Минздрава.

За прошедшие сутки в Украине привили только 1 171 человека, а за все время первую дозу вакцины получили уже 19 118 человек.