В Украине один государственный язык, закрепленный в Конституции, — украинский. Поэтому языковой вопрос пока не актуален, поскольку украинский язык полностью защищен государством.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

— Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви — это люди, которые хотят “хайпонуть” с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не актуален, потому что украинский язык полностью защищен.

Также Владимир Зеленский добавил: если тот или иной закон не нравится депутатам, то нужно говорить об этом, но должен быть общественный диалог, а не сразу начинать парламентскую работу.

С июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке. Он определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский.

Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер. Поэтому украинским языком должны владеть граждане, чиновники, адвокаты, врачи, руководители вузов, судьи, депутаты.