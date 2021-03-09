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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Языковой вопрос не актуален, украинский — полностью защищен — Зеленский

В Украине один государственный язык, закрепленный в Конституции, — украинский. Поэтому языковой вопрос пока не актуален, поскольку украинский язык полностью защищен государством.

Языковой вопрос не актуален, украинский — полностью защищен — Зеленский

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

— Все, кто поднимают вопрос национальности, языка, церкви — это люди, которые хотят “хайпонуть” с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не актуален, потому что украинский язык полностью защищен.

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Также Владимир Зеленский добавил: если тот или иной закон не нравится депутатам, то нужно говорить об этом, но должен быть общественный диалог, а не сразу начинать парламентскую работу.

С июля 2019 года в Украине вступил в силу закон о государственном языке. Он определяет, что единственным государственным языком в Украине является украинский.

Он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер. Поэтому украинским языком должны владеть граждане, чиновники, адвокаты, врачи, руководители вузов, судьи, депутаты.

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