В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений

В государственном учреждении Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО) осужденные живут в абсолютной антисанитарии, бесплатно работают и спят на полу из-за нехватки мест.
Так, во время повторного мониторингового визита обнаружили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными.
Большинство камер не обеспечены качественным искусственным освещением, имеют избыточною закрытость окон, а стены влажные и покрыты грибком.
Кроме того, из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные не могут дышать свежим воздухом, а боксы сборного отделения не отапливаются.
У осужденных не хватает спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди, или же на полу камеры.
Также в Офисе омбудсмена заявили о нарушении администрацией СИЗО прав заключенных на связь с внешним миром. В частности, осужденным к аресту не позволены телефонные звонки, а осужденным к пожизненному заключению позволены только в выходные и праздничные дни.
Обнаружили и случаи безвозмездного труда осужденных. Так, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО бесплатно.
Платные камеры в Украине
В Украине ввели камеры с повышенным комфортом. За отбывание наказания в таких условиях осужденным необходимо будет заплатить.
Подробнее о введении в Украине камер с повышенным комфортом читайте на Фактах ICTV.
Источник: Офис омбудсмена