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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

На стенах грибок, заключенные спят на полу: в Лукьяновском СИЗО выявили нарушения

В государственном учреждении Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО) осужденные живут в абсолютной антисанитарии, бесплатно работают и спят на полу из-за нехватки мест.

Лук'янівське СІЗо

Так, во время повторного мониторингового визита обнаружили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными.

Большинство камер не обеспечены качественным искусственным освещением, имеют избыточною закрытость окон, а стены влажные и покрыты грибком.

Кроме того, из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные не могут дышать свежим воздухом, а боксы сборного отделения не отапливаются.

У осужденных не хватает спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди, или же на полу камеры.

Также в Офисе омбудсмена заявили о нарушении администрацией СИЗО прав заключенных на связь с внешним миром. В частности, осужденным к аресту не позволены телефонные звонки, а осужденным к пожизненному заключению позволены только в выходные и праздничные дни.

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Обнаружили и случаи безвозмездного труда осужденных. Так, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО бесплатно.

  • В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений
  • В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений
  • В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений
  • В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений
  • В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений
  • В Лукьяновском СИЗО выявили ряд нарушений
На стенах грибок, заключенные спят на полу: в Лукьяновском СИЗО выявили нарушения / 3 фотографии

Платные камеры в Украине

В Украине ввели камеры с повышенным комфортом. За отбывание наказания в таких условиях осужденным необходимо будет заплатить.

Подробнее о введении в Украине камер с повышенным комфортом читайте на Фактах ICTV.

Источник: Офис омбудсмена

Фото: Getty Images

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