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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Новые штаммы Covid-19 поражают нервную систему, почки и печень — Степанов

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса способны поражать центральную нервную систему, почки и печень.

Новые штаммы Covid-19 поражают нервную систему, почки и печень — Степанов

Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Такой ход болезни, по его словам, остановил ослабление карантина в ряде стран мира.

— Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, в три раза больше заразностью, уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью, — сообщил министр.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

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Тяжелые формы коронавируса в Украине

На прошлых брифингах Максим Степанов объяснил, почему тяжелое течение Covid-19 в Украине встречается все чаще.

Мутации Covid-19 могут давать новую клиническую картину: сейчас у многих пациентов анализы в норме, однако пациент находится в тяжелом состоянии.

Не менее важной причиной министр назвал несвоевременные обращения больных к врачам.

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