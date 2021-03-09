Британский и южноафриканский штаммы коронавируса способны поражать центральную нервную систему, почки и печень.

Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Такой ход болезни, по его словам, остановил ослабление карантина в ряде стран мира.

— Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, в три раза больше заразностью, уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью, — сообщил министр.

В процессе секвенирования 20 образцов определено, что 2 образца из Ивано-Франковской области относятся к британскому варианту с имеющимися характерными мутациями.

Тяжелые формы коронавируса в Украине

На прошлых брифингах Максим Степанов объяснил, почему тяжелое течение Covid-19 в Украине встречается все чаще.

Мутации Covid-19 могут давать новую клиническую картину: сейчас у многих пациентов анализы в норме, однако пациент находится в тяжелом состоянии.

Не менее важной причиной министр назвал несвоевременные обращения больных к врачам.