Коронавирус в Украине 9 марта 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 9 марта коронавирусом в Украине заболел 3 261 человек. Всего за все время пандемии было зафиксировано 1 410 061 случай Сovid-19.
В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.
За сутки в Украине преодолели коронавирусную болезнь 975 человек, в целом — 1 199 229. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли за день 76 украинцев, за все время пандемии зафиксировали 27 204 летальных случая.
За прошедшие сутки было совершено 18 207 тестирований, в частности методом ПЦР — 13 101, методом ИФА — 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3 432.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 201 случай;
- Винницкая область — 460 случаев;
- Волынская область — 62 случая;
- Днепропетровская область — 151 случай;
- Донецкая область — 23 случая;
- Житомирская область — 71 случай;
- Закарпатская область — 195 случаев;
- Запорожская область — 13 случаев;
- Ивано-Франковская область — 433 случая;
- Киевская область — 162 случая;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 14 случаев;
- Львовская область — 351 случай;
- Николаевская область — 151 случай;
- Одесская область — 63 случая;
- Полтавская область — 7 случаев;
- Ровенская область — 53 случая;
- Сумская область — 69 случаев;
- Тернопольская область — 97 случаев;
- Харьковская область — 196 случаев;
- Херсонская область — 2 случая;
- Хмельницкая область — 8 случаев;
- Черкасская область — 28 случаев;
- Черновицкая область — 409 случаев;
- Черниговская область — 37 случаев.
Коронавирус в Украине
8 марта коронавирусом в Украине инфицировалось 5 572 украинца. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Госпитализация понадобилась 2 136 инфицированным.
Выздоровели 1 734 человека, 106 человек не смогли преодолеть болезнь.
За сутки сделали 23 227 тестирований. В частности, методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 101.