Коронавирус в Украине 9 марта 2021: оперативная статистика МОЗ

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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Выздоровело менее 1 тыс.: за сутки в Украине 3 261 новый случай коронавируса

По состоянию на 9 марта коронавирусом в Украине заболел 3 261 человек. Всего за все время пандемии было зафиксировано 1 410 061 случай Сovid-19.

карантин

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

За сутки в Украине преодолели коронавирусную болезнь 975 человек, в целом — 1 199 229. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли за день 76 украинцев, за все время пандемии зафиксировали 27 204 летальных случая.

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За прошедшие сутки было совершено 18 207 тестирований, в частности методом ПЦР — 13 101, методом ИФА — 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3 432.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 201 случай;
  • Винницкая область — 460 случаев;
  • Волынская область — 62 случая;
  • Днепропетровская область — 151 случай;
  • Донецкая область — 23 случая;
  • Житомирская область — 71 случай;
  • Закарпатская область — 195 случаев;
  • Запорожская область — 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 433 случая;
  • Киевская область — 162 случая;
  • Кировоградская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 14 случаев;
  • Львовская область — 351 случай;
  • Николаевская область — 151 случай;
  • Одесская область — 63 случая;
  • Полтавская область — 7 случаев;
  • Ровенская область — 53 случая;
  • Сумская область — 69 случаев;
  • Тернопольская область — 97 случаев;
  • Харьковская область — 196 случаев;
  • Херсонская область — 2 случая;
  • Хмельницкая область — 8 случаев;
  • Черкасская область — 28 случаев;
  • Черновицкая область — 409 случаев;
  • Черниговская область — 37 случаев.

Коронавирус в Украине 9 марта 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

8 марта коронавирусом в Украине инфицировалось 5 572 украинца. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Госпитализация понадобилась 2 136 инфицированным.

Выздоровели 1 734 человека, 106 человек не смогли преодолеть болезнь.

За сутки сделали 23 227 тестирований. В частности, методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 101.

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