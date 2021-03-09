Коронавирус в Украине 9 марта 2021: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 9 марта коронавирусом в Украине заболел 3 261 человек. Всего за все время пандемии было зафиксировано 1 410 061 случай Сovid-19.

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника.

За сутки в Украине преодолели коронавирусную болезнь 975 человек, в целом — 1 199 229. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли за день 76 украинцев, за все время пандемии зафиксировали 27 204 летальных случая.

За прошедшие сутки было совершено 18 207 тестирований, в частности методом ПЦР — 13 101, методом ИФА — 1 674, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 3 432.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 201 случай;

Винницкая область — 460 случаев;

Волынская область — 62 случая;

Днепропетровская область — 151 случай;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 71 случай;

Закарпатская область — 195 случаев;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 433 случая;

Киевская область — 162 случая;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 14 случаев;

Львовская область — 351 случай;

Николаевская область — 151 случай;

Одесская область — 63 случая;

Полтавская область — 7 случаев;

Ровенская область — 53 случая;

Сумская область — 69 случаев;

Тернопольская область — 97 случаев;

Харьковская область — 196 случаев;

Херсонская область — 2 случая;

Хмельницкая область — 8 случаев;

Черкасская область — 28 случаев;

Черновицкая область — 409 случаев;

Черниговская область — 37 случаев.

Коронавирус в Украине

8 марта коронавирусом в Украине инфицировалось 5 572 украинца. В частности, заболели 309 детей и 123 медработника. Госпитализация понадобилась 2 136 инфицированным.

Выздоровели 1 734 человека, 106 человек не смогли преодолеть болезнь.

За сутки сделали 23 227 тестирований. В частности, методом ПЦР — 15 115, методом ИФА — 2 011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6 101.