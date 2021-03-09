Первый депутат Верховной Рады Украины вакцинировался против коронавируса. Прививку получил нардеп Алексей Гончаренко.

Его вакцинировали вакциной от Covishield 9 марта в Одессе.

— По специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации вакцинирования. У меня неоднократно спрашивали, буду ли я вакцинироваться. Вот, друзья, сдержал слово, — сообщил Алексей Гончаренко на своем официальном канале в Telegram.

Он также разместил снимок, которым подтвердил факт вакцинации.

Вакцинация против коронавируса

В Украине с 24 февраля проходит вакцинация против коронавируса.

Первыми в стране вакцинируют медиков. Остатки вакцин получают общественные деятели, которые таким образом популяризируют иммунизацию среди украинцев.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Гончаренко