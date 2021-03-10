Судьи на съезде избрали трех членов Высшего совета правосудия

9 марта 2021 во время очередного съезда судей Украины избрали трех членов Высшего Совета правосудия.

Ими стали Болотин Сергей Николаевич — судья Хмельницкого апелляционного суда (за него отдали 148 голосов), Салихов Виталий Валерьевич — судья Киевского апелляционного суда (151 голос) и Суховый Валерий Григорьевич — судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда (147 голосов). Каждый из них составил присягу члена ВСП.

В бюллетень для повторного тайного голосования по избранию члена ВРП также включили Панасюка Александра Сергеевича — судью Винницкого апелляционного суда и Плахтий Инну Борисовну — судью Луцкого горрайонного суда Волынской области. Голосовать за них будут 10 марта 2021 года.

15 марта 2021 года заканчиваются полномочия у членов ВРП, выбранных по квоте XIV внеочередного съезда судей Украины, который состоялся 15 марта 2017. По этой причине на съезде выбирают новых членов Высшего совета правосудия.

12 штатов США подали в суд на Байдена

В США 12 штатов подали иск на президента Джо Байдена за его климатический указ, предусматривающий возвращение страны к Парижскому климатическому соглашению.

Указ Байдена касается общего снижения парниковых газов в США за счет федеральных регуляторов, хотя в Конституции говорится о праве каждого штата решать такие вопросы самостоятельно.

Заявители подтвердили, что указ Джо Байдена нарушает принцип разделения властей США, а его реализация приведет к сотням миллиардов или триллионов долларов убытков.

Источник: Высший совет правосудия