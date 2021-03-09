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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Украина зарегистрировала китайскую вакцину Sinovac

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac, разработчиком которой является фармацевтическая компания Sinovac Biotech.

вакцина Sinovac Biotech

Об этом сообщила украинская фармацевтическая компания Лекхим. Она выступает уполномоченным представителем китайского партнера.

АО Лекхим заключила контракт с Министерством здравоохранения на поставку 1,9 млн доз вакцины Sinovac Biotech. Первая партия ожидается уже в марте.

В общем Лекхим доставит 5 млн доз препарата.

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Эффективность вакцины Sinovac

Эффективность вакцины Sinovac, которой будут прививать украинцев, составила 83,5%. Об этом свидетельствуют результаты финального этапа испытаний препарата.

В нем исследовали реакцию на вакцину более 10 тыс. пациентов. Кроме того, испытания показали, что вакцина Sinovac предотвращает осложнение коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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