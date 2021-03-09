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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

В украинских школах введут уроки медиаграмотности

Президент Владимир Зеленский считает, что в школах необходимо ввести уроки медиаграмотности, чтобы отличать правду от лжи.

Фейкові новини

Об этом глава государства заявил во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм. Также он сообщил, что и пожилых людей нужно учить информационной гигиене.

— Уроки медиаграмотности должны появиться в школьной программе. Также мы должны научить наших родителей, дедушек и бабушек, что такое информационная гигиена, фейки и пропаганда, и как несколькими предложениями или словами кто-то может управлять их умом и сердцами, — заверил президент.

По его словам, Украина находится на передовой борьбы с пропагандой. Кроме этого, Зеленский ранее предлагал создать в стране Центр противодействия дезинформации.

Глава государства считает, что в будущем он должен стать так называемым международным хабом в противодействии дезинформации и пропаганде.

По мнению президента, ни один центр не справится самостоятельно против многомиллиардных бюджетов, в частности Кремля. Поэтому каждый из нас должен научиться включать критическое мышление, отличать правду от фейков, обходить стороной информационные свалки.

Зеленский добавил, что важно проверять любую информацию в нескольких источниках, искать первоисточник и сохранять холодную голову.

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Также Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время в Украине заработает Центр противодействия дезинформации.

Он подчеркнул, что новый институт сможет стать надежным центром противодействия фейкам в информационных конфликтах.

Фото: Depositphotos

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