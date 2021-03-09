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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Зеленский: Наш ответ на Covid-19 — вакцинация, а не локдаун

В Украине необходимо увеличить темпы вакцинации от Covid-19, привлекая мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, заявил на традиционном селекторном совещании президент Владимир Зеленский.

Володимир Зеленський

— Правильным ответом на рост числа больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных, — подчеркнул глава государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что МВД уже подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут в проведении вакцинации.

А министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что его ведомство активно проводит переговоры о получении Украиной вакцин от коронавируса.

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В то же время в Минздраве пока недовольны темпами вакцинации, поскольку не удалось выйти на 10 тыс. прививок в сутки. Сейчас речь идет о чуть более 3 тыс. вакцинаций.

Начиная с 24 февраля, вакцину от Covid-19 в Украине получили 19 118 человек

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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