В Украине необходимо увеличить темпы вакцинации от Covid-19, привлекая мобильные бригады и ресурсы других ведомств, кроме Минздрава, заявил на традиционном селекторном совещании президент Владимир Зеленский.

— Правильным ответом на рост числа больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных, — подчеркнул глава государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, сообщил, что МВД уже подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут в проведении вакцинации.

А министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что его ведомство активно проводит переговоры о получении Украиной вакцин от коронавируса.

В то же время в Минздраве пока недовольны темпами вакцинации, поскольку не удалось выйти на 10 тыс. прививок в сутки. Сейчас речь идет о чуть более 3 тыс. вакцинаций.

Начиная с 24 февраля, вакцину от Covid-19 в Украине получили 19 118 человек