Зеленский посетит Вильнюс для участия в конференции по вопросам реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить четвертую Конференцию по вопросам реформ в Украине, которую из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020 на 2021 год. Мероприятие состоится в Вильнюсе, столице и крупнейшем городе Литвы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

— Глава государства с удовольствием приедет в Литву, чтобы обсудить прогресс в украинских реформах и поддержку Украине со стороны европейских партнеров, — рассказал политик.

По его словам, Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах. Например, Президент Европейского совета Шарль Мишель отметил судебную и банковскую реформы, а также изменения в агропромышленном секторе. Игорь Жовква также отметил, что государство проводит работу для углубления интеграции Украины с Европейским Союзом.

— Многое зависит от Украины, но не все. Мы действительно рассчитываем на поддержку Брюсселя и государств — членов ЕС. Кстати, роль Литвы очень важна, потому что я надеюсь, что Литва имеею единодушную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, — отметил Жовква.

Интервью Юлии Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью, в котором рассказала, сколько зарабатывает на должности и планирует ли Зеленский во второй раз баллотироваться на пост президента.

Юлия Мендель отметила, что в настоящее время зарабатывает меньше, чем получала на предыдущем месте работы. Недавно она приобрела в кредит автомобиль марки Suzuki, ранее у нее был Fiat. Читайте главные тезисы интервью Юлии Мендель на сайте Факты ICTV.