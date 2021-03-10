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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Авария украинского автобуса в Польше: двух украинцев выписали из больницы

После аварии украинского автобуса около польского города Кашице в больницах остается 22 гражданина Украины. За сутки двое пациентов выписали — в предыдущий день количество украинцев в польских медучреждениях составило 24 человека.

ДТП у Польщі

Состояние двух пациентов все еще остается сложным. Ситуацию контролирует Министерство иностранных дел Украины.

Всего в транспортном средстве находились 55 пассажиров и два водителя. 24 украинца при содействии консулов ​​уже вернулись домой.

Тела погибших готовят для транспортировки в Украину. Жертвами стали три женщины и двое мужчин — все они уроженцы разных регионов.

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ДТП с украинцами в ​​Польше

Смертельное ДТП с украинцами в ​​Польше произошло в ночь на 6 марта. Автобус с украинскими номерами врезался в ограждение, перевернулся и упал в кювет.

В результате аварии погибли пять граждан Украины, еще 35 получили травмы различной степени. Одному из водителей предъявлены обвинения.

Источник: ГСЧС

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