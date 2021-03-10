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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Доллар немного подорожал: курс валют в Украине 10 марта

По состоянию на среду, 10 марта, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,74 грн/1$. По сравнению с 9 числом американская валюта немного выросла в цене, ранее курс был 27,70 грн/1$.

Долари

А вот евро подешевел, курс в среду — 32,97 грн/1€, во вторник — 33,07 грн/1€.

Польский злотый по сравнению с украинской гривной немного подешевел.

Российский рубль 10 марта укрепился.

Курс валют НБУ на 10 марта 2021 года:

  • $1 — 27,7431 грн;
  • €1 — 32,9741 грн;
  • 1 польский злотый — 7,1873 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7483 грн.

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Курс доллара

В последнее время курс доллара в Украине плавающий, американская валюта каждый день меняет свою стоимость.

Но разница в стоимости доллара незначительная. Национальный банк Украины постоянно информирует о новом курсе.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

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