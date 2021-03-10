По состоянию на среду, 10 марта, Нацбанк установил курс доллара в Украине на уровне 27,74 грн/1$. По сравнению с 9 числом американская валюта немного выросла в цене, ранее курс был 27,70 грн/1$.
А вот евро подешевел, курс в среду — 32,97 грн/1€, во вторник — 33,07 грн/1€.
Польский злотый по сравнению с украинской гривной немного подешевел.
Российский рубль 10 марта укрепился.
Курс валют НБУ на 10 марта 2021 года:
- $1 — 27,7431 грн;
- €1 — 32,9741 грн;
- 1 польский злотый — 7,1873 грн;
- 10 российских рублей — 3,7483 грн.
Курс доллара
В последнее время курс доллара в Украине плавающий, американская валюта каждый день меняет свою стоимость.
Но разница в стоимости доллара незначительная. Национальный банк Украины постоянно информирует о новом курсе.
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