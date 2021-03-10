Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом.

Об этом Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик рассказал, что из-за заболевания сейчас находится на самоизоляции. По его словам, он нормально себя чувствует и сохраняет оптимизм.

— Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline (общение вживую, — Ред.) Жизни, — отметил в посте Шевченко.

Нацбанк сосредоточится на сохранении экологии

Национальный банк Украины планирует разработать ряд мероприятий по сохранению экологии и окружающей среды. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что верит в философию Greenpeace.

Ее основная суть — вместе менять мир и защищать экологию. По его словам, НБУ уже начал переводить документы в цифровой формат. В планах — перевести все финансовые системы на цифровые носители. Таким образом можно уменьшить использование бумаги и ускорить финансовые процессы.