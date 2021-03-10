PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Глава НБУ Шевченко заболел коронавирусом

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусом.

кирило шевченко

Об этом Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик рассказал, что из-за заболевания сейчас находится на самоизоляции. По его словам, он нормально себя чувствует и сохраняет оптимизм.

— Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline (общение вживую, — Ред.) Жизни, — отметил в посте Шевченко.

Нацбанк сосредоточится на сохранении экологии

Национальный банк Украины планирует разработать ряд мероприятий по сохранению экологии и окружающей среды. Глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что верит в философию Greenpeace.

Ее основная суть — вместе менять мир и защищать экологию. По его словам, НБУ уже начал переводить документы в цифровой формат. В планах — перевести все финансовые системы на цифровые носители. Таким образом можно уменьшить использование бумаги и ускорить финансовые процессы.

Фото: НБУ

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх