Когда вакцина Pfizer прибудет в Украину — прогноз ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует прибытие в Украину партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.

Об этом он заявил во время онлайн-дискуссии на тему Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021.

— Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели, — отметил Ермак.

Он также сказал, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса в Украине вполне контролируема.

В марте 2021 года Украина должна получить 117 тыс. доз препарата Pfizer/BioNtech.

Это будет вторая вакцина от коронавируса, которую будет использовать Украина. Сейчас с 24 февраля продолжается вакцинация препаратом AstraZenecа от завода Serum Institute, находящегося в Индии.

В частности, по состоянию на 10 марта за сутки привиты 4 362 человека, а с начала кампании — 23 480.