Когда весенние каникулы 2021 в Украине

В Украине весенние каникулы в 2021 году продлятся с 22 по 28 марта.

Кроме каникул, для учеников будут дополнительные выходные весной.

В частности, выходным днем будет 8 марта — Международный женский день. В 2021 году этот день приходится на понедельник. В целом школьники на каникулах будут отдыхать одну неделю и будут иметь один дополнительный выходной в марте.

Второй семестр учебного года 2020-2021 начался 11 января, а завершится — 28 мая 2021 года.

Сейчас в зависимости от эпидемической ситуации, отопления, погодных условий, региональных особенностей и других факторов учебное заведение может по своему усмотрению изменять даты начала и окончания каникул, а также назначать дополнительные каникулы или карантин.

Конкурсный отбор учебников

В Институте модернизации содержания образования (ИМЗО) Минобразования Украины разрабатывают новый порядок конкурсного отбора учебников.

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, еженедельно имеем новые скандалы из-за несоответствия в учебниках вроде “лечебной соды” или “глинтвейна для разогрева”. На самом деле в учебниках, которые печатались в течение 2015-2020 годов, к сожалению, неточностей гораздо больше.