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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

644 случая за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 10 марта в Киеве за сутки обнаружили 644 новых случая коронавируса.

карантин мужчина в маске

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 143 161 человека.

За день 17 человек умерли от вируса, в общем — 2 809. Выздоровели за время пандемии 96 686 человек, из них за последние сутки — 356.

Кто заболел:

  • 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
  • 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 21 девочка от 1 до 17 лет;
  • 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79) районах.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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