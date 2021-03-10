Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 10 марта в Киеве за сутки обнаружили 644 новых случая коронавируса.

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 143 161 человека.

За день 17 человек умерли от вируса, в общем — 2 809. Выздоровели за время пандемии 96 686 человек, из них за последние сутки — 356.

Кто заболел:

330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

21 девочка от 1 до 17 лет;

28 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (116), Оболонском (85) и в Дарницком (79) районах.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: