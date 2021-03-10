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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Лидирует Донецкая область: сколько украинцев вакцинировались от Covid-19

Первую дозу вакцины от Covid-19 по состоянию на утро 10 марта получили 23 480 украинцев. За прошедшие сутки, 9 марта, мобильные бригады привили 4 362 человека.

вакцинація в Україні

Вакцинация в Украине — статистика в регионах

Лидером по количеству прививок сейчас является Донецкая область. За сутки там привили 660 человек, а за все время — 3 134.

Меньше вакцинированных пока на Сумщине — там инъекции сделали только 430 людям.

  • Винницкая область — +330;
  • Волынская область — +160;
  • Днепропетровская область — 260;
  • Донецкая область — 660;
  • Житомирская область — +50;
  • Закарпатская область — +90;
  • Запорожская область — 60;
  • Ивано-Франковская область — +72;
  • Киевская область — + 320;
  • Кировоградская область — +140;
  • Луганская область — +220;
  • Львовская область — +140;
  • г. Киев — +100;
  • Николаевская область — +70;
  • Одесская область — +180;
  • Полтавская область — +230;
  • Ровенская область — +110;
  • Сумская область — +80;
  • Тернопольская область — +180;
  • Харьковская область — +130;
  • Херсонская область — +150;
  • Хмельницкая область — +110;
  • Черновицкая область — +40;
  • Черниговская область — +90;
  • Черкасская область — +390.
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Сколько больных коронавирусом в Украине

По состоянию на 10 марта Минздрав Украины подтвердил 6 377 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели более 1,4 млн украинцев.

За сутки побороть болезнь удалось 5 687 пациентам, в общем выздоровели 1 204 916 человек. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.

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