Первую дозу вакцины от Covid-19 по состоянию на утро 10 марта получили 23 480 украинцев. За прошедшие сутки, 9 марта, мобильные бригады привили 4 362 человека.
Вакцинация в Украине — статистика в регионах
Лидером по количеству прививок сейчас является Донецкая область. За сутки там привили 660 человек, а за все время — 3 134.
Меньше вакцинированных пока на Сумщине — там инъекции сделали только 430 людям.
- Винницкая область — +330;
- Волынская область — +160;
- Днепропетровская область — 260;
- Донецкая область — 660;
- Житомирская область — +50;
- Закарпатская область — +90;
- Запорожская область — 60;
- Ивано-Франковская область — +72;
- Киевская область — + 320;
- Кировоградская область — +140;
- Луганская область — +220;
- Львовская область — +140;
- г. Киев — +100;
- Николаевская область — +70;
- Одесская область — +180;
- Полтавская область — +230;
- Ровенская область — +110;
- Сумская область — +80;
- Тернопольская область — +180;
- Харьковская область — +130;
- Херсонская область — +150;
- Хмельницкая область — +110;
- Черновицкая область — +40;
- Черниговская область — +90;
- Черкасская область — +390.
Сколько больных коронавирусом в Украине
По состоянию на 10 марта Минздрав Украины подтвердил 6 377 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели более 1,4 млн украинцев.
За сутки побороть болезнь удалось 5 687 пациентам, в общем выздоровели 1 204 916 человек. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.