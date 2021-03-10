Первую дозу вакцины от Covid-19 по состоянию на утро 10 марта получили 23 480 украинцев. За прошедшие сутки, 9 марта, мобильные бригады привили 4 362 человека.

Вакцинация в Украине — статистика в регионах

Лидером по количеству прививок сейчас является Донецкая область. За сутки там привили 660 человек, а за все время — 3 134.

Меньше вакцинированных пока на Сумщине — там инъекции сделали только 430 людям.

Винницкая область — +330;

Волынская область — +160;

Днепропетровская область — 260;

Донецкая область — 660;

Житомирская область — +50;

Закарпатская область — +90;

Запорожская область — 60;

Ивано-Франковская область — +72;

Киевская область — + 320;

Кировоградская область — +140;

Луганская область — +220;

Львовская область — +140;

г. Киев — +100;

Николаевская область — +70;

Одесская область — +180;

Полтавская область — +230;

Ровенская область — +110;

Сумская область — +80;

Тернопольская область — +180;

Харьковская область — +130;

Херсонская область — +150;

Хмельницкая область — +110;

Черновицкая область — +40;

Черниговская область — +90;

Черкасская область — +390.

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Сколько больных коронавирусом в Украине

По состоянию на 10 марта Минздрав Украины подтвердил 6 377 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии заболели более 1,4 млн украинцев.

За сутки побороть болезнь удалось 5 687 пациентам, в общем выздоровели 1 204 916 человек. Подробнее, как распространяется коронавирус в Украине читайте на Фактах ICTV.