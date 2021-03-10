PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Минсоцполитики назвало средний размер субсидии в феврале

Около 3 млн домохозяйств получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер субсидии в феврале составил 1 483 гривны.

субсидія

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что средний процент обязательной платы за ЖКУ составляет около 10% совокупного дохода получателей субсидий.

Кроме того, размер обязательного платежа не изменяется при росте цен и тарифов на услуги, поскольку зависит от дохода, а вот размер субсидии — увеличивается.

Читайте
Как рассчитать стоимость отопления

Около 40% получателей субсидии составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, что не превышает размера прожиточного минимума, еще почти 40% — домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов в расчете на месяц, 17% — с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство будет продолжать предоставлять субсидии украинцам, которые не могут платить за коммунальные услуги.

Также он предлагает расширить круг получателей субсидий и создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Источник: Минсоцполитика

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка