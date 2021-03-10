Минсоцполитики назвало средний размер субсидии в феврале

Около 3 млн домохозяйств получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средний размер субсидии в феврале составил 1 483 гривны.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что средний процент обязательной платы за ЖКУ составляет около 10% совокупного дохода получателей субсидий.

Кроме того, размер обязательного платежа не изменяется при росте цен и тарифов на услуги, поскольку зависит от дохода, а вот размер субсидии — увеличивается.

Читайте Как рассчитать стоимость отопления

Около 40% получателей субсидии составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, что не превышает размера прожиточного минимума, еще почти 40% — домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов в расчете на месяц, 17% — с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство будет продолжать предоставлять субсидии украинцам, которые не могут платить за коммунальные услуги.

Также он предлагает расширить круг получателей субсидий и создать инструмент, который поможет населению сверять расчеты с поставщиком.

Источник: Минсоцполитика