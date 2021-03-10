В Сумской области мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу с 20 голубями. Однако правоохранителям он рассказал, что пошел искать собаку, которая убежала от него, а голубей нашел случайно.

43-летний украинец, который живет вблизи границы, принес две картонные коробки с 20 декоративными голубями.

Птицы были окольцованы. На этих кольцах указаны номера, а также метка RUS SRSG 2020, что свидетельствует о принадлежности к Союзу российских спортсменов-голубеводов.

Пограничники задержали мужчину на госгранице вблизи села Гаврилова Слобода Середино-Будского района.











На границе задержали мужчину, который нес из России в коробках спортивных голубей / 3 фотографии

Задержанный объяснил правоохранителям, что якобы пошел искать собаку, которая убежала от него в сторону границы, но заблудился и нашел ящики с декоративными голубями.

Однако пограничники установили, что мужчина незаконно пересек российско-украинскую границу туда и обратно. Также они предполагают, что этих голубей использовали в соревнованиях.

Контрабандисты перевозили иностранцев через границу

Служба безопасности Украины задержала три организованные группы, которые переправляли нелегалов в Украину и Евросоюз.

Желающими были иностранцы, которые находятся в стране нелегально, представители криминальной среды и подозреваемые преступники в Украине и за рубежом. Стоимость перенаправления составляла $1,5 тыс. с каждого человека.