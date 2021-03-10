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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

На Закарпатье антирекорд смертей с начала пандемии

На Закарпатье антирекорд смертей в сутки с начала пандемии — 9 марта в больницах умерло 20 пациентов.

коронавирус больница лікарня

Закарпатская областная государственная администрация сообщает, что по состоянию на 10 марта в области зафиксировано 399 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего больных выявлено в Ужгороде — 79 человек.

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Сейчас загруженность коек для больных коронавирусом составляет 83%. Всего в области выделено 2 460 койко-мест для лечения коронавирусной инфекции, их обеспеченность кислородом — 64,9%.

Сейчас Закарпатская область находится в красной зоне адаптивного карантина.

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине было подтверждено 6 377 новых случаев инфицирования коронавирусом, больше всего — в Киеве, Одесской и Винницкой областях.

Всего по состоянию на 10 марта в стране зафиксировано 1 416 438 случаев Covid-19.

Источник: Закарпатская ОГА

Фото: Depositphotos

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